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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 чер, 2020 09:22
Faceless написав: vitaliy1111 написав:
Если у меня есть welcome card и кредитка, при закрытии Welcome card можно получить NewCard?
да
Разве при наличии кредитки дадут New Card? Писали же, вроде, что только для новых клиентов, т.е. для клиентов, не имеющих на момент оформления New Card никаких открытых карт/счетов.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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ingtrans
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Додано: Вів 02 чер, 2020 09:27
ingtrans написав: Faceless написав: vitaliy1111 написав:
Если у меня есть welcome card и кредитка, при закрытии Welcome card можно получить NewCard?
да
Разве при наличии кредитки дадут New Card? Писали же, вроде, что только для новых клиентов, т.е. для клиентов, не имеющих на момент оформления New Card никаких открытых карт/счетов.
Мне выдали, у меня есть и кредитка, была Welcome Card - я закрыл последнюю и тут же оформил New card
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Faceless
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Додано: Вів 02 чер, 2020 10:05
ingtrans написав:
Писали же, вроде, что только для новых клиентов, т.е. для клиентов, не имеющих на момент оформления New Card никаких открытых карт/счетов.
Раньше такое требование было, потом на странице продукта этот пункт убрали.
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- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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MASolomko
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Додано: Вів 02 чер, 2020 10:27
Мені двічі відмовили, в наявності лише зарплатка. Останній раз на початку травня.
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Кочевник
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Додано: Вів 02 чер, 2020 11:30
Кочевник написав:
Мені двічі відмовили, в наявності лише зарплатка. Останній раз на початку травня.
На родственника или жену оформите
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Вів 02 чер, 2020 13:26
Кочевник написав:
Мені двічі відмовили, в наявності лише зарплатка. Останній раз на початку травня.
Зайдіть в інше відділення. Схоже, що видача залежить від людського фактору, а не від обмежень системи.
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Son of Sun
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Додано: Вів 02 чер, 2020 13:32
Шановне панство, підкажіть будь ласка, повино прийти ж повідомлення про підключення кешбечної програми до нью кард? Сьогодні став власником такої, але окрім підключення смс-інформ нічого не приходить покищо. Через який термін зазвичай приходить таке повідомлення, щоб знати, якщо що - коли звертатися на теплу лінію?
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1finanсier
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Додано: Вів 02 чер, 2020 13:36
1finanсier написав:
Шановне панство, підкажіть будь ласка, повино прийти ж повідомлення про підключення кешбечної програми до нью кард? Сьогодні став власником такої, але окрім підключення смс-інформ нічого не приходить покищо. Через який термін зазвичай приходить таке повідомлення, щоб знати, якщо що - коли звертатися на теплу лінію?
чекайте прийде звичайним смс, я отримав карту, а підключення по кешбеку прийшло на наступний день, нікуди не звертався, зараз через інет нічого не платіть, я після отримання карти почав платити аж на цілих 2 т. грн, кешбек не прийшов на цю суму.
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melkh
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Додано: Вів 02 чер, 2020 14:01
1finanсier написав:
Шановне панство, підкажіть будь ласка, повино прийти ж повідомлення про підключення кешбечної програми до нью кард? Сьогодні став власником такої, але окрім підключення смс-інформ нічого не приходить покищо. Через який термін зазвичай приходить таке повідомлення, щоб знати, якщо що - коли звертатися на теплу лінію?
Як правило смс приходило або пізно ввечері того дня коли картка активована, або рано вранці наступного. Думаю вам для отримання кешбеку платити можна буде починаючи із завтрашнього ранку
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Alien
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Додано: Вів 02 чер, 2020 14:12
1finanсier в банкомате активировали ж карту? если да, то со следующего дня можно платить, если очень надо
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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