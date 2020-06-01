Искатель написав:Дело в том, что в приложении Сильпо New Card подвязалась аж бегом. А с Pick&Go ничего не выходит. Установилось приложение, но когда я пытаюсь нажать "Банковские карты", выскакивает "Masterpass . Разрешить использовать Ваш кошелек masterpass в приложении. Отметить (именно так, не отменить, а отметить) Разрешить"
Нажимаю "Разрешить" - и выбрасывает из приложения с сообщением "В работе приложения Pick&Go произошла ошибка"... А самое главное: там, где "Банковские карты", пишет "Карт нет", т.е. оно не видит этого кошелька Masterpass, который я уже создал, когда в приложении Сильпо настраивал.
Аналогичная ситуация. Уже больше недели. Я их КЦ уже замучил. Они упрямо не хотели признавать наличие проблемы, но потом, вроде, согласились, но толку от этого мало - не хотят чинить. И похоже, что ситуация только на телефонах сяоми с оболочкой над андроидом. У вас, случайно, не сяоми?