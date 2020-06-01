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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 948949950951

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 964
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 964
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Искатель написав:Дело в том, что в приложении Сильпо New Card подвязалась аж бегом. А с Pick&Go ничего не выходит. Установилось приложение, но когда я пытаюсь нажать "Банковские карты", выскакивает
"Masterpass . Разрешить использовать Ваш кошелек masterpass в приложении.
Отметить (именно так, не отменить, а отметить) Разрешить"

Нажимаю "Разрешить" - и выбрасывает из приложения с сообщением "В работе приложения Pick&Go произошла ошибка"...
А самое главное: там, где "Банковские карты", пишет "Карт нет", т.е. оно не видит этого кошелька Masterpass, который я уже создал, когда в приложении Сильпо настраивал.

Аналогичная ситуация. Уже больше недели. Я их КЦ уже замучил. Они упрямо не хотели признавать наличие проблемы, но потом, вроде, согласились, но толку от этого мало - не хотят чинить. И похоже, что ситуация только на телефонах сяоми с оболочкой над андроидом. У вас, случайно, не сяоми?

Или вы уже решили проблему?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:15

la9, Искатель, почитайте мій пост приблизно звідси
Форвард Банк Forward Bank
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:35

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

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unknownurl
 
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  #<1 ... 948949950951
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