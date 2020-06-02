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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 949950951952>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 965
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 965
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Искатель написав:Дело в том, что в приложении Сильпо New Card подвязалась аж бегом. А с Pick&Go ничего не выходит. Установилось приложение, но когда я пытаюсь нажать "Банковские карты", выскакивает
"Masterpass . Разрешить использовать Ваш кошелек masterpass в приложении.
Отметить (именно так, не отменить, а отметить) Разрешить"

Нажимаю "Разрешить" - и выбрасывает из приложения с сообщением "В работе приложения Pick&Go произошла ошибка"...
А самое главное: там, где "Банковские карты", пишет "Карт нет", т.е. оно не видит этого кошелька Masterpass, который я уже создал, когда в приложении Сильпо настраивал.

Аналогичная ситуация. Уже больше недели. Я их КЦ уже замучил. Они упрямо не хотели признавать наличие проблемы, но потом, вроде, согласились, но толку от этого мало - не хотят чинить. И похоже, что ситуация только на телефонах сяоми с оболочкой над андроидом. У вас, случайно, не сяоми?

Или вы уже решили проблему?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:15

la9, Искатель, почитайте мій пост приблизно звідси
Форвард Банк Forward Bank
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:35

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

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unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 17:54

получили такое предложение в смс:

гарантований кешбек 100 грн за 20 і більше оплат карткою UKRSIBBANK. Діє до 30.06.2020.

вопрос - пополнение мобилы сойдет в качестве "20 і більше оплат"?
если да, то имеет ли значение, как платить - через укрсиб онлайн либо через сторонние сервисы?
siem4020
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:05

  la9 написав:
  Искатель написав:Дело в том, что в приложении Сильпо New Card подвязалась аж бегом. А с Pick&Go ничего не выходит. Установилось приложение, но когда я пытаюсь нажать "Банковские карты", выскакивает
"Masterpass . Разрешить использовать Ваш кошелек masterpass в приложении.
Отметить (именно так, не отменить, а отметить) Разрешить"

Нажимаю "Разрешить" - и выбрасывает из приложения с сообщением "В работе приложения Pick&Go произошла ошибка"...
А самое главное: там, где "Банковские карты", пишет "Карт нет", т.е. оно не видит этого кошелька Masterpass, который я уже создал, когда в приложении Сильпо настраивал.

Аналогичная ситуация. Уже больше недели. Я их КЦ уже замучил. Они упрямо не хотели признавать наличие проблемы, но потом, вроде, согласились, но толку от этого мало - не хотят чинить. И похоже, что ситуация только на телефонах сяоми с оболочкой над андроидом. У вас, случайно, не сяоми?

Или вы уже решили проблему?

У меня сяоми :) Проблему решил путем удаления нафиг этого Pick&Go.
Как я понимаю, именно на Xiaomi есть проблема с этим приложением.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:06

  KVV написав:la9, Искатель, почитайте мій пост приблизно звідси
Форвард Банк Forward Bank

Почитал. И что?
У меня в кошельке MasterPass 3 карты подключено. Удалять нечего и незачем (т.к. можно 6).
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:09

  Искатель написав:Как я понимаю, именно на Xiaomi есть проблема с этим приложением.
У меня Xiaomi и все работает.. правда старенький note 4x
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  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:29

  omb написав:
  Искатель написав:Как я понимаю, именно на Xiaomi есть проблема с этим приложением.
У меня Xiaomi и все работает.. правда старенький note 4x

И у меня до недавнего времени работало. А потом нужно было оплатить мастерпасом. Оказалось, я забыл явки/пароли, пришлось регистрироваться заново и всё слетело. И с тех пор мастерпасс с подвязанной картой не подвязывается никак. И окно для подвязки карты вручную тоже не выпадает - это если регистрировать приложение под № телефона, на котором нет мастерпасса...
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:30

  omb написав:
  Искатель написав:Как я понимаю, именно на Xiaomi есть проблема с этим приложением.
У меня Xiaomi и все работает.. правда старенький note 4x

У меня тоже note 4x :) Нифига не работает.
"Ничего не понимаю"( Следствие ведут Колобки)
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:31

У меня не сяоми но тоже приложение великой кишени не работает (не подвязывет карту и кошелек мастерпасс) :(
В Сильпо все подвязалось.
demichh
 
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