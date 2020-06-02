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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 чер, 2020 20:35
demichh написав:
У меня не сяоми но тоже приложение великой кишени не работает (не подвязывет карту и кошелек мастерпасс)
походу, проблема массовая... Так, звоните на КЦ, народ! А то я звоню, а мне - это проблемы лично с вашим мастерпассом/телефоном/еще чем-то, т.к. жалоб не поступало... И на проблему обратили внимание только после того, как у оператора КЦ тоже оказался сяоми и возникла такая же ошибка, как у меня... А так упорно доказывали, что это я валенок!
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Додано: Вів 02 чер, 2020 21:19
melkh, Alien, omb, дякую за відповіді, отже буду чекати до завтра, а потім вже пробувати рубати кешбек )
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Додано: Вів 02 чер, 2020 23:37
Искатель написав:
У меня сяоми
Проблему решил путем удаления нафиг этого Pick&Go.
Как я понимаю, именно на Xiaomi есть проблема с этим приложением.
Финансисты, да купите нормальный смартфон, хотя бы Самсунг S8. И не будет проблем.
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rollo
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Додано: Вів 02 чер, 2020 23:59
rollo написав: Искатель написав:
У меня сяоми
Проблему решил путем удаления нафиг этого Pick&Go.
Как я понимаю, именно на Xiaomi есть проблема с этим приложением.
Финансисты, да купите нормальный смартфон, хотя бы Самсунг S8. И не будет проблем.
Вот не надо, приложение лагает даже на топовых смартах.
На днях появилась возможность сделать заказ пиццы. При открытии данного раздела, экран начинает блымать черным и белым цветом.
Но тем не менее, поддерживаю, не покупайте сяоми. Никогда. Или если уже купили, накатывайте кастомную прошивку на чистом Андроиде.
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unknownurl
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Додано: Сер 03 чер, 2020 00:42
unknownurl написав: rollo написав: Искатель написав:
У меня сяоми
Проблему решил путем удаления нафиг этого Pick&Go.
Как я понимаю, именно на Xiaomi есть проблема с этим приложением.
Финансисты, да купите нормальный смартфон, хотя бы Самсунг S8. И не будет проблем.
Вот не надо, приложение лагает даже на топовых смартах.
На днях появилась возможность сделать заказ пиццы. При открытии данного раздела, экран начинает блымать черным и белым цветом.
Но тем не менее, поддерживаю, не покупайте сяоми. Никогда. Или если уже купили, накатывайте кастомную прошивку на чистом Андроиде.
И что у вас за топовый смарт?
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rollo
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Додано: Сер 03 чер, 2020 06:52
rollo написав: Искатель написав:
У меня сяоми
Проблему решил путем удаления нафиг этого Pick&Go.
Как я понимаю, именно на Xiaomi есть проблема с этим приложением.
Финансисты, да купите нормальный смартфон, хотя бы Самсунг S8. И не будет проблем.
Я давно вышел из возраста, когда хвастаются телефонами. Мне хватает. Детям купил последние новинки, а самому... зачем? Звонит, СМС-ки приходят, полтора десятка интернет-банков тянет, кучу приложух - что еще надо?
Из-за с р аного Pick&Go менять?...
Вопрос к тем, кто уже платил в Нексте коммуналку Нью кардом. По всем операциям кэшбэк начислили, или есть какие-то, по которым не пришло? У меня коммуналки много, интересно, все платить или "через одного"? Спасибо.
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