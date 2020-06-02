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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 949950951952

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 965
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 965
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:35

  demichh написав:У меня не сяоми но тоже приложение великой кишени не работает (не подвязывет карту и кошелек мастерпасс) :(

походу, проблема массовая... Так, звоните на КЦ, народ! А то я звоню, а мне - это проблемы лично с вашим мастерпассом/телефоном/еще чем-то, т.к. жалоб не поступало... И на проблему обратили внимание только после того, как у оператора КЦ тоже оказался сяоми и возникла такая же ошибка, как у меня... А так упорно доказывали, что это я валенок!
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 21:19

melkh, Alien, omb, дякую за відповіді, отже буду чекати до завтра, а потім вже пробувати рубати кешбек )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:37

  Искатель написав:У меня сяоми :) Проблему решил путем удаления нафиг этого Pick&Go.
Как я понимаю, именно на Xiaomi есть проблема с этим приложением.

Финансисты, да купите нормальный смартфон, хотя бы Самсунг S8. И не будет проблем.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:59

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

rollo написав:
  Искатель написав:У меня сяоми :) Проблему решил путем удаления нафиг этого Pick&Go.
Как я понимаю, именно на Xiaomi есть проблема с этим приложением.

Финансисты, да купите нормальный смартфон, хотя бы Самсунг S8. И не будет проблем.
Вот не надо, приложение лагает даже на топовых смартах.
На днях появилась возможность сделать заказ пиццы. При открытии данного раздела, экран начинает блымать черным и белым цветом.

Но тем не менее, поддерживаю, не покупайте сяоми. Никогда. Или если уже купили, накатывайте кастомную прошивку на чистом Андроиде.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 00:42

  unknownurl написав:
rollo написав:
  Искатель написав:У меня сяоми :) Проблему решил путем удаления нафиг этого Pick&Go.
Как я понимаю, именно на Xiaomi есть проблема с этим приложением.

Финансисты, да купите нормальный смартфон, хотя бы Самсунг S8. И не будет проблем.
Вот не надо, приложение лагает даже на топовых смартах.
На днях появилась возможность сделать заказ пиццы. При открытии данного раздела, экран начинает блымать черным и белым цветом.

Но тем не менее, поддерживаю, не покупайте сяоми. Никогда. Или если уже купили, накатывайте кастомную прошивку на чистом Андроиде.

И что у вас за топовый смарт?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 06:52

  rollo написав:
  Искатель написав:У меня сяоми :) Проблему решил путем удаления нафиг этого Pick&Go.
Как я понимаю, именно на Xiaomi есть проблема с этим приложением.

Финансисты, да купите нормальный смартфон, хотя бы Самсунг S8. И не будет проблем.

:) Я давно вышел из возраста, когда хвастаются телефонами. Мне хватает. Детям купил последние новинки, а самому... зачем? Звонит, СМС-ки приходят, полтора десятка интернет-банков тянет, кучу приложух - что еще надо?
Из-за с р аного Pick&Go менять?...

Вопрос к тем, кто уже платил в Нексте коммуналку Нью кардом. По всем операциям кэшбэк начислили, или есть какие-то, по которым не пришло? У меня коммуналки много, интересно, все платить или "через одного"? Спасибо.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 08:21

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

rollo написав:И что у вас за топовый смарт?
Galaxy S20 Ultra
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 08:42

  unknownurl написав:
rollo написав:И что у вас за топовый смарт?
Galaxy S20 Ultra


вітаю!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:07

  rollo написав:
  Искатель написав:У меня сяоми :) Проблему решил путем удаления нафиг этого Pick&Go.
Как я понимаю, именно на Xiaomi есть проблема с этим приложением.

Финансисты, да купите нормальный смартфон, хотя бы Самсунг S8. И не будет проблем.
А если на старых работает, то что делать? :mrgreen:
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