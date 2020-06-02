Додано: Сер 03 чер, 2020 06:52

rollo написав: Искатель написав: У меня сяоми Проблему решил путем удаления нафиг этого Pick&Go.

Как я понимаю, именно на Xiaomi есть проблема с этим приложением. У меня сяомиПроблему решил путем удаления нафиг этого Pick&Go.Как я понимаю, именно на Xiaomi есть проблема с этим приложением.

Финансисты, да купите нормальный смартфон, хотя бы Самсунг S8. И не будет проблем. Финансисты, да купите нормальный смартфон, хотя бы Самсунг S8. И не будет проблем.

Я давно вышел из возраста, когда хвастаются телефонами. Мне хватает. Детям купил последние новинки, а самому... зачем? Звонит, СМС-ки приходят, полтора десятка интернет-банков тянет, кучу приложух - что еще надо?Из-за с р аного Pick&Go менять?...Вопрос к тем, кто уже платил в Нексте коммуналку Нью кардом. По всем операциям кэшбэк начислили, или есть какие-то, по которым не пришло? У меня коммуналки много, интересно, все платить или "через одного"? Спасибо.