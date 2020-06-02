Искатель написав:У меня сяоми Проблему решил путем удаления нафиг этого Pick&Go. Как я понимаю, именно на Xiaomi есть проблема с этим приложением.
Финансисты, да купите нормальный смартфон, хотя бы Самсунг S8. И не будет проблем.
Я давно вышел из возраста, когда хвастаются телефонами. Мне хватает. Детям купил последние новинки, а самому... зачем? Звонит, СМС-ки приходят, полтора десятка интернет-банков тянет, кучу приложух - что еще надо? Из-за с р аного Pick&Go менять?...
Никакого хвастовства телефонами нет. Просто нужно ценить не только детей, но и себя и иметь нормальный смарт. Кнопочный телефон - что еще нужно, чтобы встретить старость? А приложение Pick@Go очень даже полезное и удобное. И даже помогает кешбэчить на новый смарт.