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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 950951952953

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 965
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 965
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:51

  Искатель написав:
  rollo написав:
  Искатель написав:У меня сяоми :) Проблему решил путем удаления нафиг этого Pick&Go.
Как я понимаю, именно на Xiaomi есть проблема с этим приложением.

Финансисты, да купите нормальный смартфон, хотя бы Самсунг S8. И не будет проблем.

:) Я давно вышел из возраста, когда хвастаются телефонами. Мне хватает. Детям купил последние новинки, а самому... зачем? Звонит, СМС-ки приходят, полтора десятка интернет-банков тянет, кучу приложух - что еще надо?
Из-за с р аного Pick&Go менять?...

Никакого хвастовства телефонами нет. Просто нужно ценить не только детей, но и себя и иметь нормальный смарт.
Кнопочный телефон - что еще нужно, чтобы встретить старость?
А приложение Pick@Go очень даже полезное и удобное. И даже помогает кешбэчить на новый смарт. :D :wink:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:51

  KVV написав:
  Искатель написав:
  KVV написав:la9, Искатель, почитайте мій пост приблизно звідси
Форвард Банк Forward Bank

Почитал. И что?
У меня в кошельке MasterPass 3 карты подключено. Удалять нечего и незачем (т.к. можно 6).

Після видалення/додавання карти на сайті мастерпаса в мене Пік&го побачив гаманець ...але то таке... нічого Вам не нав'язую :wink:

А... Вот Вы о чем. ОК, попробую поиграться на карте Форварда. Просто удалять New Card как бы... не с руки. Спасибо за идею!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:52

  unknownurl написав:
rollo написав:И что у вас за топовый смарт?
Galaxy S20 Ultra

Не верю. :mrgreen:
rollo
 
Повідомлень: 713
З нами з: 20.10.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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  #<1 ... 950951952953
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