УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 чер, 2020 10:51
Искатель написав: rollo написав: Искатель написав:
У меня сяоми
Проблему решил путем удаления нафиг этого Pick&Go.
Как я понимаю, именно на Xiaomi есть проблема с этим приложением.
Финансисты, да купите нормальный смартфон, хотя бы Самсунг S8. И не будет проблем.
Я давно вышел из возраста, когда хвастаются телефонами. Мне хватает. Детям купил последние новинки, а самому... зачем? Звонит, СМС-ки приходят, полтора десятка интернет-банков тянет, кучу приложух - что еще надо?
Из-за с р аного Pick&Go менять?...
Никакого хвастовства телефонами нет. Просто нужно ценить не только детей, но и себя и иметь нормальный смарт.
Кнопочный телефон - что еще нужно, чтобы встретить старость?
А приложение Pick@Go очень даже полезное и удобное. И даже помогает кешбэчить на новый смарт.
rollo
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Додано: Сер 03 чер, 2020 10:51
KVV написав: Искатель написав:
Почитал. И что?
У меня в кошельке MasterPass 3 карты подключено. Удалять нечего и незачем (т.к. можно 6).
Після видалення/додавання карти на сайті мастерпаса в мене Пік&го побачив гаманець ...але то таке... нічого Вам не нав'язую
А... Вот Вы о чем. ОК, попробую поиграться на карте Форварда. Просто удалять New Card как бы... не с руки. Спасибо за идею!
Искатель
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4
4
Додано: Сер 03 чер, 2020 10:52
unknownurl написав: rollo написав:И что у вас за топовый смарт?
Galaxy S20 Ultra
Не верю.
rollo
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Додано: Сер 03 чер, 2020 11:35
KVV написав: Искатель написав:
Почитал. И что?
У меня в кошельке MasterPass 3 карты подключено. Удалять нечего и незачем (т.к. можно 6).
Після видалення/додавання карти на сайті мастерпаса в мене Пік&го побачив гаманець ...але то таке... нічого Вам не нав'язую
Сделал по вашему совету - у меня не вышло.
Но все равно спасибо за совет!
la9
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Додано: Сер 03 чер, 2020 13:30
Єтіть скорость хранцузская
СЕП із УкрСибу залетів до адресата за 27 хв!
greenozon
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Додано: Сер 03 чер, 2020 14:08
greenozon
вроде ж не 16-ое число на дворе.. рано
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omb
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