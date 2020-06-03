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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 952953954955>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 965
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 965
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Грабіжники зламали 17 сейфів у VIP-відділенні великого українського банку. Подробиці скандального злочину

У PREMIUM-відділенні одного з найбільших банків України пограбували депозитарне сховище

Злодії зламали 17 сейфів

За твердженням клієнтів, фінустанова намагається зам'яти справу

Джерела розповіли подробиці скандального злочину

Надзвичайна подія сталася в Голосіївському районі Києва в PREMIUM-відділенні №838 в АТ "УкрСиббанк" ще в ніч на 24 травня. Клієнти дізналися про це через два дні, а потім почалася епопея.
https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/g ... ochinu.htm
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:23

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Це натяк клюєнтам, щоб тримали своє бабло на їхніх 'депозитах' :)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:43

  chipmunk написав:Це натяк клюєнтам, щоб тримали своє бабло на їхніх 'депозитах' :)

В сейфах-чарунках дуже часто клієнти тримають якраз не гроші, а "інші цінності", які на банківський депозит просто неможливо розмістити фізично
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:51

  clientage написав:
  rollo написав:Пришло: гарантированный кешбэк 100 грн. за 15 и больше оплат картой банка. До 30.06.20.
Обязательное условие - использование интернет-банкинга.

по 1 коп подходят оплаты?

В апреле было требование к сумме оплаты не менее 50 грн., сейчас на этот счёт ничего не написано
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 19:07

  rollo написав:Пришло: гарантированный кешбэк 100 грн. за 15 и больше оплат картой банка. До 30.06.20.
Обязательное условие - использование интернет-банкинга.
Больше 30 расчетов - автоматически получаете возможность выиграть 30% кешбэк на все расчеты в июне.

Да там шикаарный набор под акцию.
Перелік фінансових послуг в UKRSIB online

Поповнення мобільного рахунку
Оплата комунальних платежів
Купівля, продаж валюти
«За мить» - відправка/отримання
Переказ між своїми рахунками
Переказ між своїми картками
Переказ на карту іншого банку
Переказ на карту іншого клієнта УКРСИББАНК
Платіж за реквізитами в інший банк
Поповнення депозиту
Погашення кредиту з картки іншого банку
Погашення кредиту з рахунку
Погашення кредиту за реквізитами
Платіж за реквізитами іншому клієнту банку
Зарахування з картки іншого банку
Переказ з картки на картку інших банків
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 19:32

https://www.obozrevatel.com/crime/grabi ... leniya.htm

Грабители взломали 17 сейфов в VIP-отделении крупного украинского банка. Подробности скандального преступления
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 19:36

  rollo написав:Пришло: гарантированный кешбэк 100 грн. за 15 и больше оплат картой банка. До 30.06.20.
Обязательное условие - использование интернет-банкинга.
Больше 30 расчетов - автоматически получаете возможность выиграть 30% кешбэк на все расчеты в июне.

Я вот тока не понял: нуна дето региться на эту акцию или вот пришло приглашение с ссылкой на условия и мона начинать заколачивать бабло?

ПС. Приколисты :)
свідомо і добровільно погоджуються на участь у акції шляхом не-відмови від участі через веб-сторінки Акції
Востаннє редагувалось clientage в Сер 03 чер, 2020 19:40, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 19:37

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  proftpd66 написав:Грабители взломали 17 сейфов в VIP-отделении крупного украинского банка.

А в первом сообщении на этой странице что? :)
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 19:55

  proftpd66 написав:https://www.obozrevatel.com/crime/grabiteli-vzlomali-17-sejfov-v-vip-otdelenii-krupnogo-ukrainskogo-banka-podrobnosti-skandalnogo-prestupleniya.htm

Грабители взломали 17 сейфов в VIP-отделении крупного украинского банка. Подробности скандального преступления


жесть
после номера с БМ Банком ( до сих пор в РадаБанк с содроганием захожу) думал, что нигде уже сотрудник не оставляет посетителя сам-на-сам... хоть отдельную тему заводи

UPD: там вообще по фильму, оказывается
Востаннє редагувалось cohan в Сер 03 чер, 2020 20:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 19:59

  clientage написав:
  rollo написав:Пришло: гарантированный кешбэк 100 грн. за 15 и больше оплат картой банка. До 30.06.20.
Обязательное условие - использование интернет-банкинга.
Больше 30 расчетов - автоматически получаете возможность выиграть 30% кешбэк на все расчеты в июне.

Да там шикаарный набор под акцию.
Перелік фінансових послуг в UKRSIB online

Поповнення мобільного рахунку
Оплата комунальних платежів
Купівля, продаж валюти
«За мить» - відправка/отримання
Переказ між своїми рахунками
Переказ між своїми картками
Переказ на карту іншого банку
Переказ на карту іншого клієнта УКРСИББАНК
Платіж за реквізитами в інший банк
Поповнення депозиту
Погашення кредиту з картки іншого банку
Погашення кредиту з рахунку
Погашення кредиту за реквізитами
Платіж за реквізитами іншому клієнту банку
Зарахування з картки іншого банку
Переказ з картки на картку інших банків

достаточно оплатить, что-то одно из этого набора
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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