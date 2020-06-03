rollo написав:Пришло: гарантированный кешбэк 100 грн. за 15 и больше оплат картой банка. До 30.06.20. Обязательное условие - использование интернет-банкинга. Больше 30 расчетов - автоматически получаете возможность выиграть 30% кешбэк на все расчеты в июне.
Да там шикаарный набор под акцию.
Перелік фінансових послуг в UKRSIB online
Поповнення мобільного рахунку Оплата комунальних платежів Купівля, продаж валюти «За мить» - відправка/отримання Переказ між своїми рахунками Переказ між своїми картками Переказ на карту іншого банку Переказ на карту іншого клієнта УКРСИББАНК Платіж за реквізитами в інший банк Поповнення депозиту Погашення кредиту з картки іншого банку Погашення кредиту з рахунку Погашення кредиту за реквізитами Платіж за реквізитами іншому клієнту банку Зарахування з картки іншого банку Переказ з картки на картку інших банків
rollo написав:Пришло: гарантированный кешбэк 100 грн. за 15 и больше оплат картой банка. До 30.06.20. Обязательное условие - использование интернет-банкинга. Больше 30 расчетов - автоматически получаете возможность выиграть 30% кешбэк на все расчеты в июне.
Я вот тока не понял: нуна дето региться на эту акцию или вот пришло приглашение с ссылкой на условия и мона начинать заколачивать бабло?
ПС. Приколисты
свідомо і добровільно погоджуються на участь у акції шляхом не-відмови від участі через веб-сторінки Акції
Востаннє редагувалось clientage в Сер 03 чер, 2020 19:40, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66 написав:Грабители взломали 17 сейфов в VIP-отделении крупного украинского банка.
А в первом сообщении на этой странице что?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
rollo написав:Пришло: гарантированный кешбэк 100 грн. за 15 и больше оплат картой банка. До 30.06.20. Обязательное условие - использование интернет-банкинга. Больше 30 расчетов - автоматически получаете возможность выиграть 30% кешбэк на все расчеты в июне.
Да там шикаарный набор под акцию.
Перелік фінансових послуг в UKRSIB online
Поповнення мобільного рахунку Оплата комунальних платежів Купівля, продаж валюти «За мить» - відправка/отримання Переказ між своїми рахунками Переказ між своїми картками Переказ на карту іншого банку Переказ на карту іншого клієнта УКРСИББАНК Платіж за реквізитами в інший банк Поповнення депозиту Погашення кредиту з картки іншого банку Погашення кредиту з рахунку Погашення кредиту за реквізитами Платіж за реквізитами іншому клієнту банку Зарахування з картки іншого банку Переказ з картки на картку інших банків
достаточно оплатить, что-то одно из этого набора
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