УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 чер, 2020 20:02
cohan написав: proftpd66 написав:
https://www.obozrevatel.com/crime/grabiteli-vzlomali-17-sejfov-v-vip-otdelenii-krupnogo-ukrainskogo-banka-podrobnosti-skandalnogo-prestupleniya.htm
Грабители взломали 17 сейфов в VIP-отделении крупного украинского банка. Подробности скандального преступления
жесть
после номера с БМ Банком ( до сих пор в РадаБанк с содроганием захожу) думал, что нигде уже сотрудник не оставляет посетителя сам-на-сам... хоть отдельную тему заводи
не тут не из-за этого, тут по сути дела взломали и ограбили всё отделение, кстати нигде не написано, что с кассовым узлом и хранилищем самого отделения
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velvet
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Додано: Сер 03 чер, 2020 20:21
velvet написав: clientage написав: rollo написав:
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Да там шикаарный набор под акцию.
Перелік фінансових послуг в UKRSIB online Зарахування з картки іншого банку
достаточно оплатить, что-то одно из этого набора
Зарахування з картки іншого банку - надеюсь, что это обычное пополнение путем стягивания с моно?
siem4020
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Додано: Сер 03 чер, 2020 20:24
siem4020 написав:
Зарахування з картки іншого банку - надеюсь, что это обычное пополнение путем стягивания с моно?
Саме так
Alien
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