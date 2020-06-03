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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 952953954955

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 965
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 965
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:02

  cohan написав:
  proftpd66 написав:https://www.obozrevatel.com/crime/grabiteli-vzlomali-17-sejfov-v-vip-otdelenii-krupnogo-ukrainskogo-banka-podrobnosti-skandalnogo-prestupleniya.htm

Грабители взломали 17 сейфов в VIP-отделении крупного украинского банка. Подробности скандального преступления


жесть
после номера с БМ Банком ( до сих пор в РадаБанк с содроганием захожу) думал, что нигде уже сотрудник не оставляет посетителя сам-на-сам... хоть отдельную тему заводи

не тут не из-за этого, тут по сути дела взломали и ограбили всё отделение, кстати нигде не написано, что с кассовым узлом и хранилищем самого отделения
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:21

  velvet написав:
  clientage написав:
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Да там шикаарный набор под акцию.
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Зарахування з картки іншого банку

достаточно оплатить, что-то одно из этого набора


Зарахування з картки іншого банку - надеюсь, что это обычное пополнение путем стягивания с моно?
siem4020
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:24

  siem4020 написав:Зарахування з картки іншого банку - надеюсь, что это обычное пополнение путем стягивания с моно?

Саме так
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

При оплате в интернет магазине Комфи с Нью кард, кб есть?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 21:11

  Amid написав:При оплате в интернет магазине Комфи с Нью кард, кб есть?


Фокстрот та Розетка - є, Комфі не тестив.
V2
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 21:14

https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/grabizhniki-zlamali-17-sejfiv-u-vip-viddilenni-velikogo-ukrainskogo-banku-podrobitsi-skandalnogo-zlochinu.htm
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