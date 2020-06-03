Ніяк. І таке могло й може статися з будь яким банком.greenozon написав:шото Укрсиб сильно впав в моїх очах...
але з другого боку як легально рішити даний ситуасьйон?
адже банк не несе відповідальності і не описує вміст депо-комірок!!!
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Додано: Сер 03 чер, 2020 22:19
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Ніяк. І таке могло й може статися з будь яким банком.
Додано: Сер 03 чер, 2020 23:05
Оно то так, но вы представьте какая репутация теперь у этого банка останется?
VIP-клиентами теперь будут считаться старушки-пенсионеры, оплачивающие за комумналку несколько сотен гривен.
Додано: Сер 03 чер, 2020 23:10
услуг по ответственному хранению ценностей (при котором описыется то что там лежит) насколько я знаю ниодин банк не представляет ...
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Додано: Сер 03 чер, 2020 23:11
ну непонятнокак это произошло ... так как там описано то халатность банка судя по всему была неимоверная ...
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