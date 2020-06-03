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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 953954955956

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 965
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 965
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 22:19

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

greenozon написав:шото Укрсиб сильно впав в моїх очах...

але з другого боку як легально рішити даний ситуасьйон?
адже банк не несе відповідальності і не описує вміст депо-комірок!!!
Ніяк. І таке могло й може статися з будь яким банком.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 23:05

  greenozon написав:шото Укрсиб сильно впав в моїх очах...

але з другого боку як легально рішити даний ситуасьйон?
адже банк не несе відповідальності і не описує вміст депо-комірок!!!


Оно то так, но вы представьте какая репутация теперь у этого банка останется?
VIP-клиентами теперь будут считаться старушки-пенсионеры, оплачивающие за комумналку несколько сотен гривен.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 23:10

  greenozon написав:шото Укрсиб сильно впав в моїх очах...

але з другого боку як легально рішити даний ситуасьйон?
адже банк не несе відповідальності і не описує вміст депо-комірок!!!


услуг по ответственному хранению ценностей (при котором описыется то что там лежит) насколько я знаю ниодин банк не представляет ...
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 23:11

  Faceless написав:
greenozon написав:шото Укрсиб сильно впав в моїх очах...

але з другого боку як легально рішити даний ситуасьйон?
адже банк не несе відповідальності і не описує вміст депо-комірок!!!
Ніяк. І таке могло й може статися з будь яким банком.


ну непонятнокак это произошло ... так как там описано то халатность банка судя по всему была неимоверная ...
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