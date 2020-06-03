Например, чтобы принять участие в текущей акции.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 12:03
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Например, чтобы принять участие в текущей акции.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Чет 04 чер, 2020 12:06
Додано: Чет 04 чер, 2020 12:11
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Чет 04 чер, 2020 12:13
Вариант - "На карте Моно нет своих средств" никто не рассматривает?
Т.е. надо сначала на Моно стянуть откуда-то, потом толкнуть на Укрсиб. Это ж две операции + ненужные обороты по Монокарте. А так сразу взял и стянул.
Додано: Чет 04 чер, 2020 12:24
Искатель есть же альфа, форвард и еще куча банков
Кешбечные карты!
Додано: Чет 04 чер, 2020 12:36
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