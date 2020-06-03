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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 954955956957

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 966
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
245
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 966
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:03

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  V2 написав:А в чому сенс тягнути, якщо можна, наприклад, Монькою підпихнути?

Например, чтобы принять участие в текущей акции.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:06

  V2 написав:
  Ferlakur написав:
  Искатель написав:Тянуть Укрсибом на Ньюкард с "плохим бином" 535432 - точно бесплатно стало? :)
Как-то не хочется нарваться.
Кто-то это делал в последние дни?

Точно.


А в чому сенс тягнути, якщо можна, наприклад, Монькою підпихнути?

У мене наприклад моньки нема.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Ferlakur написав:У мене наприклад моньки нема.

Может Вам реферальную ссылку прислать? :mrgreen:
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлень: 1216
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:13

Вариант - "На карте Моно нет своих средств" никто не рассматривает? :)
Т.е. надо сначала на Моно стянуть откуда-то, потом толкнуть на Укрсиб. Это ж две операции + ненужные обороты по Монокарте. А так сразу взял и стянул.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:24

Искатель есть же альфа, форвард и еще куча банков
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:36

  ingtrans написав:
  Ferlakur написав:У мене наприклад моньки нема.

Может Вам реферальную ссылку прислать? :mrgreen:

Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Перечитав правила акції КЕШБЕК ЗА КОЖЕН ДЕНЬ КАРАНТИНУ!, що для більшості була з 16 до 30 квітня (10%).
Загалом, не пізніше, ніж на 24й робочий день після акції, повинні надіслати код для кеш беку.
Сьогодні 23й день....
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:32

Rimlyanin1
Скажуть, що ви провтикали смс і гудбай май лав.
Rainbow
 
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