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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 955956957958

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 966
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
245
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 966
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:48

  ingtrans написав:
  KVV написав:Онлайн чат це на сайті Укрсибу?

В ИБ есть чат, в приложении...

Пасіб
А яку тему там обираєте?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:52

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  KVV написав:Пасіб
А яку тему там обираєте?

Я обращался по вопросам, не связанными с кодами, и выбирал темы в соответствии с вопросами. Не знаю, какую тему выбирать для кодов.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:06

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ingtrans написав:Например, чтобы принять участие в текущей акции.


это чтобы выполнить условие по наличию операции в инет банке?
siem4020
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:15

siem4020 Ага, правда если вам не пришло уведомление о участии, то не факт, что карта будет принимать участие
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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