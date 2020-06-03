Пасіб
А яку тему там обираєте?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 16:48
Додано: Чет 04 чер, 2020 16:52
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Я обращался по вопросам, не связанными с кодами, и выбирал темы в соответствии с вопросами. Не знаю, какую тему выбирать для кодов.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Чет 04 чер, 2020 19:06
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Чет 04 чер, 2020 19:15
siem4020 Ага, правда если вам не пришло уведомление о участии, то не факт, что карта будет принимать участие
Кешбечные карты!
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