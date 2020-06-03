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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 16:48
ingtrans написав: KVV написав:
Онлайн чат це на сайті Укрсибу?
В ИБ есть чат, в приложении...
Пасіб
А яку тему там обираєте?
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KVV
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Додано: Чет 04 чер, 2020 16:52
KVV написав:
Пасіб
А яку тему там обираєте?
Я обращался по вопросам, не связанными с кодами, и выбирал темы в соответствии с вопросами. Не знаю, какую тему выбирать для кодов.
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ingtrans
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Додано: Чет 04 чер, 2020 19:06
ingtrans написав:
Например, чтобы принять участие в текущей акции.
это чтобы выполнить условие по наличию операции в инет банке?
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siem4020
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Додано: Чет 04 чер, 2020 19:15
siem4020 Ага, правда если вам не пришло уведомление о участии, то не факт, что карта будет принимать участие
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omb
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Додано: Чет 04 чер, 2020 20:27
omb написав:siem4020
Ага, правда если вам не пришло уведомление о участии, то не факт, что карта будет принимать участие
Факт, що не буде.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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