Пасіб
А яку тему там обираєте?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 16:48
Додано: Чет 04 чер, 2020 16:52
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Я обращался по вопросам, не связанными с кодами, и выбирал темы в соответствии с вопросами. Не знаю, какую тему выбирать для кодов.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Чет 04 чер, 2020 19:06
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Чет 04 чер, 2020 19:15
siem4020 Ага, правда если вам не пришло уведомление о участии, то не факт, что карта будет принимать участие
Кешбечные карты!
Додано: Чет 04 чер, 2020 20:19
Тарифи
Зверніть, будь ласка, увагу на пункт 10.2:
Додано: Чет 04 чер, 2020 20:27
Факт, що не буде.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 04 чер, 2020 21:10
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
ВОспользовался онлайн покупкой в Варусе
Правда парит кулек уже за 2,7грн, в отличии от АТБ за 1,7
И работает от 100грн.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Чет 04 чер, 2020 21:22
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Какие-то у Вас неправильные пакеты АТБ В АТБ маленкий пакет - 1 грн, средний - 1,60 грн, большой - 2,60 грн.
За последние дни делал 3 заказа на
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Чет 04 чер, 2020 22:45
Если это Вы об смс по участию в акции, то она приходит и при отключённом СМС-информировании.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Чет 04 чер, 2020 23:14
У ти моя ластівка
по New_card_tariffs
Діють з 04.06.2020
10.2 Щомісячна плата за надання виписок по картковому рахунку за допомогою мобільного зв'язку Star Inform(8) - Не тарифікується
Востаннє редагувалось clientage в Чет 04 чер, 2020 23:16, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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