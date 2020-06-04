Доставку без проблем. А вот оплата полностью посылки будет как перевод. Можно нарваться на комиссию.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 23:15
Додано: Чет 04 чер, 2020 23:17
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Ну вот это не всегда так, зависит от отправителя
Додано: Чет 04 чер, 2020 23:40
на минулому тижні оплатив 1640 на НП через ПОС
оплата товару продавцю пройшла як переказ на картку - коміс близько 17 грн.
сама доставка пройшла як інтернет-оплата
Додано: Чет 04 чер, 2020 23:47
Контакт-центр наверное устал коды авторизации диктовать и вымолил бесплатное смс
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Додано: Чет 04 чер, 2020 23:50
А для чого було платити через ПОС карткою Укрсибу?
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