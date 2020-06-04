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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 956957958959

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 966
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
245
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 966
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 23:15

  Искатель написав:Скажите, пользователи приложения "Новая почта", а оплатить им только доставку можно или полностью посылку?

Доставку без проблем. А вот оплата полностью посылки будет как перевод. Можно нарваться на комиссию.
rollo
 
Повідомлень: 716
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 23:17

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

rollo написав:А вот оплата полностью посылки будет как перевод.


Ну вот это не всегда так, зависит от отправителя
unknownurl
 
Повідомлень: 116
З нами з: 01.10.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 29 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 23:40

на минулому тижні оплатив 1640 на НП через ПОС
оплата товару продавцю пройшла як переказ на картку - коміс близько 17 грн.
сама доставка пройшла як інтернет-оплата
stas_rst
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Повідомлень: 692
З нами з: 27.02.19
Подякував: 236 раз.
Подякували: 113 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 23:47

  clientage написав:
  Dominic написав:Зверніть, будь ласка, увагу на пункт 10.2:
https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf

У ти моя ластівка :)
по New_card_tariffs
Діють з 04.06.2020
10.2 Щомісячна плата за надання виписок по картковому рахунку за допомогою мобільного зв'язку Star Inform(8) - Не тарифікується

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Подякував: 16 раз.
Подякували: 325 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 23:50

  stas_rst написав:на минулому тижні оплатив 1640 на НП через ПОС
оплата товару продавцю пройшла як переказ на картку - коміс близько 17 грн.
сама доставка пройшла як інтернет-оплата

А для чого було платити через ПОС карткою Укрсибу?
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velvet
 
Повідомлень: 2738
З нами з: 06.03.09
Подякував: 16 раз.
Подякували: 325 раз.
 
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  #<1 ... 956957958959
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