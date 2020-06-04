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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 23:15
Искатель написав:
Скажите, пользователи приложения "Новая почта", а оплатить им только доставку можно или полностью посылку?
Доставку без проблем. А вот оплата полностью посылки будет как перевод. Можно нарваться на комиссию.
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rollo
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Додано: Чет 04 чер, 2020 23:17
rollo написав:А вот оплата полностью посылки будет как перевод.
Ну вот это не всегда так, зависит от отправителя
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unknownurl
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Додано: Чет 04 чер, 2020 23:40
на минулому тижні оплатив 1640 на НП через ПОС
оплата товару продавцю пройшла як переказ на картку - коміс близько 17 грн.
сама доставка пройшла як інтернет-оплата
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stas_rst
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Додано: Чет 04 чер, 2020 23:47
clientage написав:
У ти моя ластівка
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10.2 Щомісячна плата за надання виписок по картковому рахунку за допомогою мобільного зв'язку Star Inform(8) - Не тарифікується
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velvet
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Додано: Чет 04 чер, 2020 23:50
stas_rst написав:
на минулому тижні оплатив 1640 на НП через ПОС
оплата товару продавцю пройшла як переказ на картку - коміс близько 17 грн.
сама доставка пройшла як інтернет-оплата
А для чого було платити через ПОС карткою Укрсибу?
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velvet
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:03
velvet написав: stas_rst написав:
на минулому тижні оплатив 1640 на НП через ПОС
оплата товару продавцю пройшла як переказ на картку - коміс близько 17 грн.
сама доставка пройшла як інтернет-оплата
А для чого було платити через ПОС карткою Укрсибу?
А какая разница? Все равно будет как перевод на карту другого банка.
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rollo
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:04
unknownurl написав:
rollo написав:А вот оплата полностью посылки будет как перевод.
Ну вот это не всегда так, зависит от отправителя
С Новой почтой лучше не рисковать. Оплата доставки - да. Остальное...
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rollo
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:42
velvet написав: stas_rst написав:
на минулому тижні оплатив 1640 на НП через ПОС
оплата товару продавцю пройшла як переказ на картку - коміс близько 17 грн.
сама доставка пройшла як інтернет-оплата
А для чого було платити через ПОС карткою Укрсибу?
И опыт - сын ошибок трудных:)
Буває. Думав - інет-оплата.
Только моно, только победа
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stas_rst
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:43
rollo написав: velvet написав: stas_rst написав:
на минулому тижні оплатив 1640 на НП через ПОС
оплата товару продавцю пройшла як переказ на картку - коміс близько 17 грн.
сама доставка пройшла як інтернет-оплата
А для чого було платити через ПОС карткою Укрсибу?
А какая разница? Все равно будет как перевод на карту другого банка.
не обязательно, можно было проверить на сайте новой почты, ну и оплата через ПОС картой Укрсиба,если бы это был не перевод, не дала бы кешбэка, т.к. это была не интернет-оплата
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velvet
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:48
velvet написав: clientage написав:
У ти моя ластівка
по New_card_tariffs
Діють з 04.06.2020
10.2 Щомісячна плата за надання виписок по картковому рахунку за допомогою мобільного зв'язку Star Inform(8) - Не тарифікується
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