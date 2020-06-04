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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:50
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
телодвижения какие-то надо делать или сами перестанут брать абонку?
Додано: П'ят 05 чер, 2020 02:45
так что StarInform уже можно включать или бесплатно только со следующего месяца?
Додано: П'ят 05 чер, 2020 02:53
а что при заказе в АТБ можно в онлайне оплатить?
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