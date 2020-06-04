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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 957958959960

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 967
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

телодвижения какие-то надо делать или сами перестанут брать абонку?
Hack-Stock
 
Повідомлень: 542
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Подякував: 4 раз.
Подякували: 51 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 02:45

так что StarInform уже можно включать или бесплатно только со следующего месяца? :)
Амвросий
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Повідомлень: 2042
З нами з: 26.02.09
Подякував: 226 раз.
Подякували: 265 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 02:53

  ingtrans написав:За последние дни делал 3 заказа на https://zakaz.atbmarket.com. Оплата на сайте через Easypay. На кешбэк посмотрю 16 числа, но пока подвоха не ожидаю.


а что при заказе в АТБ можно в онлайне оплатить?
Амвросий
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Повідомлень: 2042
З нами з: 26.02.09
Подякував: 226 раз.
Подякували: 265 раз.
 
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  #<1 ... 957958959960
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