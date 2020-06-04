|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:50
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
телодвижения какие-то надо делать или сами перестанут брать абонку?
Додано: П'ят 05 чер, 2020 02:45
так что StarInform уже можно включать или бесплатно только со следующего месяца?
Додано: П'ят 05 чер, 2020 02:53
а что при заказе в АТБ можно в онлайне оплатить?
Додано: П'ят 05 чер, 2020 04:59
Місяць тому була у деяких акція парних оплат. Може людина хотіла 50 грн з цієї оплати отримати по чесному, а не...
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: П'ят 05 чер, 2020 06:40
С недавних пор да, можно заплатить онлайн.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: П'ят 05 чер, 2020 07:00
Я думаю вже можна вмикати. Бiльше того у минулому мiсяцi у мене була потреба увiмкнути стар-iнформ по двом карткам, бо були оплати на новому сайтi - так укрсiб плату не взяв по жодному з них. Я ще здивувався як так, а воно вже виходить у самому Укрсибi допетрали, що таку послугу треба робити безкоштовною
Додано: П'ят 05 чер, 2020 07:24
Отпишитесь, пожалуйста, о результатах. У меня этими "АТБ" весь квартал заставлен, интересно.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 07:25
Уже с 19.05. - владелец Ньюкарда. Ничего не приходит ((
Додано: П'ят 05 чер, 2020 07:30
А можно еще один вопрос? Тем более, что приложение установил и все отображается (кошелек Masterpass).
Там что, доставка идет отдельно, наложка - отдельно? Просто обычно на "Новой почте" называют всю сумму вместе...
И еще. Вопрос, может, кто недавно оплачивал картой доставку. В приложении Альфа-банка пишут, что сейчас действует акция от Мастеркард - "фиксированный тариф для послеоплат всего 20 грн и никаких процентов", если платить с кошелька Masterpass.
Кто-то уже проверил?
Написано, что действует для любой карты MC, подключенной в кошелек (Альфа это себе выставила в акции).
Додано: П'ят 05 чер, 2020 07:30
Я с февраля владелец, а первая смс об участии в акции пришла в июне.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
|