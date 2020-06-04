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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 958959960961>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 967
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

телодвижения какие-то надо делать или сами перестанут брать абонку?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 02:45

так что StarInform уже можно включать или бесплатно только со следующего месяца? :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 02:53

  ingtrans написав:За последние дни делал 3 заказа на https://zakaz.atbmarket.com. Оплата на сайте через Easypay. На кешбэк посмотрю 16 числа, но пока подвоха не ожидаю.


а что при заказе в АТБ можно в онлайне оплатить?
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 04:59

  velvet написав:ну и оплата через ПОС картой Укрсиба,если бы это был не перевод, не дала бы кешбэка, т.к. это была не интернет-оплата

Місяць тому була у деяких акція парних оплат. Може людина хотіла 50 грн з цієї оплати отримати по чесному, а не... :roll:
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 06:40

  Амвросий написав:
  ingtrans написав:За последние дни делал 3 заказа на https://zakaz.atbmarket.com. Оплата на сайте через Easypay. На кешбэк посмотрю 16 числа, но пока подвоха не ожидаю.


а что при заказе в АТБ можно в онлайне оплатить?

С недавних пор да, можно заплатить онлайн.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 07:00

  Амвросий написав:так что StarInform уже можно включать или бесплатно только со следующего месяца? :)

Я думаю вже можна вмикати. Бiльше того у минулому мiсяцi у мене була потреба увiмкнути стар-iнформ по двом карткам, бо були оплати на новому сайтi - так укрсiб плату не взяв по жодному з них. Я ще здивувався як так, а воно вже виходить у самому Укрсибi допетрали, що таку послугу треба робити безкоштовною
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 07:24

  ingtrans написав:
  ukrprom2014 написав:Правда парит кулек уже за 2,7грн, в отличии от АТБ за 1,7

Какие-то у Вас неправильные пакеты АТБ :) В АТБ маленкий пакет - 1 грн, средний - 1,60 грн, большой - 2,60 грн.
За последние дни делал 3 заказа на https://zakaz.atbmarket.com. Оплата на сайте через Easypay. На кешбэк посмотрю 16 числа, но пока подвоха не ожидаю.

Отпишитесь, пожалуйста, о результатах. У меня этими "АТБ" весь квартал заставлен, интересно.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 07:25

  ingtrans написав:
  Dominic написав:Зверніть, будь ласка, увагу на пункт 10.2:
https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf

Если это Вы об смс по участию в акции, то она приходит и при отключённом СМС-информировании.

Уже с 19.05. - владелец Ньюкарда. Ничего не приходит ((
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 07:30

  rollo написав:
  Искатель написав:Скажите, пользователи приложения "Новая почта", а оплатить им только доставку можно или полностью посылку?

Доставку без проблем. А вот оплата полностью посылки будет как перевод. Можно нарваться на комиссию.

А можно еще один вопрос? Тем более, что приложение установил и все отображается (кошелек Masterpass).
Там что, доставка идет отдельно, наложка - отдельно? Просто обычно на "Новой почте" называют всю сумму вместе...
И еще. Вопрос, может, кто недавно оплачивал картой доставку. В приложении Альфа-банка пишут, что сейчас действует акция от Мастеркард - "фиксированный тариф для послеоплат всего 20 грн и никаких процентов", если платить с кошелька Masterpass.
Кто-то уже проверил?
Написано, что действует для любой карты MC, подключенной в кошелек (Альфа это себе выставила в акции).
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 07:30

  Искатель написав:
Уже с 19.05. - владелец Ньюкарда. Ничего не приходит ((

Я с февраля владелец, а первая смс об участии в акции пришла в июне.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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