Додано: П'ят 05 чер, 2020 07:30

rollo написав: Искатель написав: Скажите, пользователи приложения "Новая почта", а оплатить им только доставку можно или полностью посылку? Скажите, пользователи приложения "Новая почта", а оплатить им только доставку можно или полностью посылку?

Доставку без проблем. А вот оплата полностью посылки будет как перевод. Можно нарваться на комиссию. Доставку без проблем. А вот оплата полностью посылки будет как перевод. Можно нарваться на комиссию.

А можно еще один вопрос? Тем более, что приложение установил и все отображается (кошелек Masterpass).Там что, доставка идет отдельно, наложка - отдельно? Просто обычно на "Новой почте" называют всю сумму вместе...И еще. Вопрос, может, кто недавно оплачивал картой доставку. В приложении Альфа-банка пишут, что сейчас действует акция от Мастеркард - "фиксированный тариф для послеоплат всего 20 грн и никаких процентов", если платить с кошелька Masterpass.Кто-то уже проверил?Написано, что действует для любой карты MC, подключенной в кошелек (Альфа это себе выставила в акции).