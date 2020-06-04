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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 07:32
stas_rst написав:
на минулому тижні оплатив 1640 на НП через ПОС
оплата товару продавцю пройшла як переказ на картку - коміс близько 17 грн.
сама доставка пройшла як інтернет-оплата
Если платить Нью Кардом... он же дебетовый. Разве комиссия будет и при оплате с дебетовых?
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 07:38
clientage написав:
У ти моя ластівка
по New_card_tariffs
Діють з 04.06.2020
10.2 Щомісячна плата за надання виписок по картковому рахунку за допомогою мобільного зв'язку Star Inform(8) - Не тарифікується
Я дико извиняюсь... "Надання виписок" - это СМС-ки, которые сразу после движения по счету приходят или... выписка по счету большая? ...
Тут как-то непонятно написано.
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- Повідомлень: 3824
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- Подякував: 570 раз.
- Подякували: 2047 раз.
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- Профіль
-
4
4
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