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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 958959960961

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 967
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 07:32

  stas_rst написав:на минулому тижні оплатив 1640 на НП через ПОС
оплата товару продавцю пройшла як переказ на картку - коміс близько 17 грн.
сама доставка пройшла як інтернет-оплата

Если платить Нью Кардом... он же дебетовый. Разве комиссия будет и при оплате с дебетовых?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 07:38

  clientage написав:
  Dominic написав:Зверніть, будь ласка, увагу на пункт 10.2:
https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf

У ти моя ластівка :)
по New_card_tariffs
Діють з 04.06.2020
10.2 Щомісячна плата за надання виписок по картковому рахунку за допомогою мобільного зв'язку Star Inform(8) - Не тарифікується

Я дико извиняюсь... "Надання виписок" - это СМС-ки, которые сразу после движения по счету приходят или... выписка по счету большая? ...
Тут как-то непонятно написано.
Искатель
 
Повідомлень: 3824
З нами з: 22.02.16
Подякував: 570 раз.
Подякували: 2047 раз.
 
Профіль
4
4
  #<1 ... 958959960961
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