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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 959960961962>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 967
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 07:30

  rollo написав:
  Искатель написав:Скажите, пользователи приложения "Новая почта", а оплатить им только доставку можно или полностью посылку?

Доставку без проблем. А вот оплата полностью посылки будет как перевод. Можно нарваться на комиссию.

А можно еще один вопрос? Тем более, что приложение установил и все отображается (кошелек Masterpass).
Там что, доставка идет отдельно, наложка - отдельно? Просто обычно на "Новой почте" называют всю сумму вместе...
И еще. Вопрос, может, кто недавно оплачивал картой доставку. В приложении Альфа-банка пишут, что сейчас действует акция от Мастеркард - "фиксированный тариф для послеоплат всего 20 грн и никаких процентов", если платить с кошелька Masterpass.
Кто-то уже проверил?
Написано, что действует для любой карты MC, подключенной в кошелек (Альфа это себе выставила в акции).
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 07:30

  Искатель написав:
Уже с 19.05. - владелец Ньюкарда. Ничего не приходит ((

Я с февраля владелец, а первая смс об участии в акции пришла в июне.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 07:32

  stas_rst написав:на минулому тижні оплатив 1640 на НП через ПОС
оплата товару продавцю пройшла як переказ на картку - коміс близько 17 грн.
сама доставка пройшла як інтернет-оплата

Если платить Нью Кардом... он же дебетовый. Разве комиссия будет и при оплате с дебетовых?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 07:38

  clientage написав:
  Dominic написав:Зверніть, будь ласка, увагу на пункт 10.2:
https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf

У ти моя ластівка :)
по New_card_tariffs
Діють з 04.06.2020
10.2 Щомісячна плата за надання виписок по картковому рахунку за допомогою мобільного зв'язку Star Inform(8) - Не тарифікується

Я дико извиняюсь... "Надання виписок" - это СМС-ки, которые сразу после движения по счету приходят или... выписка по счету большая? ...
Тут как-то непонятно написано.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 08:05

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Искатель написав:"Надання виписок"

Ну там же подробно написано:
(8) Star Inform – це банківська послуга з надання виписок по руху коштів яка дозволяє за допомогою електронних повідомлень оперативно отримувати інформацію про операції, проведені з використанням платіжної картки, та обмежену кількість електронних повідомлень про операції за картковим Рахунком без використання платіжної картки.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 08:55

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Искатель написав:
  stas_rst написав:на минулому тижні оплатив 1640 на НП через ПОС
оплата товару продавцю пройшла як переказ на картку - коміс близько 17 грн.
сама доставка пройшла як інтернет-оплата

Если платить Нью Кардом... он же дебетовый. Разве комиссия будет и при оплате с дебетовых?
По тарифам этой карты, за р2р переводы комиссия 1%.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:02

  unknownurl написав:
Искатель написав:
  stas_rst написав:на минулому тижні оплатив 1640 на НП через ПОС
оплата товару продавцю пройшла як переказ на картку - коміс близько 17 грн.
сама доставка пройшла як інтернет-оплата

Если платить Нью Кардом... он же дебетовый. Разве комиссия будет и при оплате с дебетовых?
По тарифам этой карты, за р2р переводы комиссия 1%.

А... понятно. Истинный инженер никогда не читает инструкцию, а истинный свинорыл - тарифы :)
Благодарю за объяснение.

Глянул в тарифы... пообщался с оператором в чате... Действительно, бесплатный Star Inform.
Просто за долгие годы не привык я к хорошему от банков, все подляны от них жду. Поэтому так недоверчив был.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:05

  Искатель написав:
  clientage написав:
  Dominic написав:Зверніть, будь ласка, увагу на пункт 10.2:
https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf

У ти моя ластівка :)
по New_card_tariffs
Діють з 04.06.2020
10.2 Щомісячна плата за надання виписок по картковому рахунку за допомогою мобільного зв'язку Star Inform(8) - Не тарифікується

Я дико извиняюсь... "Надання виписок" - это СМС-ки, которые сразу после движения по счету приходят или... выписка по счету большая? ...
Тут как-то непонятно написано.


3.1 Основна картка до карткового Рахунку (без нанесення імені та прізвища держателя картки) - Миттєва MC World "Citizen" Chip Contactless

P.S. Welcome в пролете? :shock:
an0nym
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:14

an0nym ох уж вам эти 15 грн не дают покоя :)
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  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:16

  Искатель написав:
  stas_rst написав:на минулому тижні оплатив 1640 на НП через ПОС
оплата товару продавцю пройшла як переказ на картку - коміс близько 17 грн.
сама доставка пройшла як інтернет-оплата

Если платить Нью Кардом... он же дебетовый. Разве комиссия будет и при оплате с дебетовых?

писав вчора пізно, завтикав про спосіб оплати. соррі.
платив через додаток НП з прив"язаною НьюКард, тому й очікував на інтернет-оплату.
Такі от моменти важливі.
stas_rst
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