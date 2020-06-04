Искатель написав:Скажите, пользователи приложения "Новая почта", а оплатить им только доставку можно или полностью посылку?
Доставку без проблем. А вот оплата полностью посылки будет как перевод. Можно нарваться на комиссию.
А можно еще один вопрос? Тем более, что приложение установил и все отображается (кошелек Masterpass). Там что, доставка идет отдельно, наложка - отдельно? Просто обычно на "Новой почте" называют всю сумму вместе... И еще. Вопрос, может, кто недавно оплачивал картой доставку. В приложении Альфа-банка пишут, что сейчас действует акция от Мастеркард - "фиксированный тариф для послеоплат всего 20 грн и никаких процентов", если платить с кошелька Masterpass. Кто-то уже проверил? Написано, что действует для любой карты MC, подключенной в кошелек (Альфа это себе выставила в акции).
Искатель написав: Уже с 19.05. - владелец Ньюкарда. Ничего не приходит ((
Я с февраля владелец, а первая смс об участии в акции пришла в июне.
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