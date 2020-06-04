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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 959960961962

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 967
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:17

omb Просто не понятно - улучшение, но не для всех? :twisted:

Я и позвонить могу :mrgreen:
an0nym
 
Повідомлень: 19
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Подякував: 6 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:34

  velvet написав:
  clientage написав:
  Dominic написав:Зверніть, будь ласка, увагу на пункт 10.2:
https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf

У ти моя ластівка :)
по New_card_tariffs
Діють з 04.06.2020
10.2 Щомісячна плата за надання виписок по картковому рахунку за допомогою мобільного зв'язку Star Inform(8) - Не тарифікується

Контакт-центр наверное устал коды авторизации диктовать и вымолил бесплатное смс


особенно если клиент начинает тарабанить в три часа ночи по всем каналам где мой код :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:59

  an0nym написав:
3.1 Основна картка до карткового Рахунку (без нанесення імені та прізвища держателя картки) - Миттєва MC World "Citizen" Chip Contactless

P.S. Welcome в пролете? :shock:

У вас может быть хоть Visa Signature, но если вы обслуживаетесь в тарифном плане NewCard будут действовать условия именно этого тарифа.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:33

  ingtrans написав:
  ukrprom2014 написав:Правда парит кулек уже за 2,7грн, в отличии от АТБ за 1,7

Какие-то у Вас неправильные пакеты АТБ :) В АТБ маленкий пакет - 1 грн, средний - 1,60 грн, большой - 2,60 грн.
За последние дни делал 3 заказа на https://zakaz.atbmarket.com. Оплата на сайте через Easypay. На кешбэк посмотрю 16 числа, но пока подвоха не ожидаю.


А як працює цей "батут" - замовляєте та оплачуєте на сайті заказ., а як відбувається видача?
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:37

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  unknownurl написав:но если вы обслуживаетесь в тарифном плане NewCard будут действовать условия именно этого тарифа.


не завжди
в кожному правилі є винятки
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:41

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  V2 написав:А як працює цей "батут" - замовляєте та оплачуєте на сайті заказ., а як відбувається видача?

Выбираете магазин, где будете забирать заказ, или выбираете доставку (но доставку я не тестил). Делаете заказ на сайте и выбираете оплату картой. После того, как заказ будет собран, приходит ссылка на оплату, перейдя по которой можно оплатить картой.
Обратите внимание, что первоначальная сумма заказа может, а, скорее всего, будет отличаться от суммы первоначального заказа, потому что, во-первых, в заказ добавляют пакет(ы), в который пакуют покупку, а, во-вторых, некоторых позиций может не быть в наличии. Соответственно, оплата идет по фактически собранному заказу. Позиции, которые убрали или добавили можно увидеть в заказе в кабинете.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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