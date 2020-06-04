omb Просто не понятно - улучшение, но не для всех?
Я и позвонить могу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:17
omb Просто не понятно - улучшение, но не для всех?
Я и позвонить могу
Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:34
особенно если клиент начинает тарабанить в три часа ночи по всем каналам где мой код
Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:59
У вас может быть хоть Visa Signature, но если вы обслуживаетесь в тарифном плане NewCard будут действовать условия именно этого тарифа.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:33
А як працює цей "батут" - замовляєте та оплачуєте на сайті заказ., а як відбувається видача?
Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:37
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
не завжди
в кожному правилі є винятки
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:41
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Выбираете магазин, где будете забирать заказ, или выбираете доставку (но доставку я не тестил). Делаете заказ на сайте и выбираете оплату картой. После того, как заказ будет собран, приходит ссылка на оплату, перейдя по которой можно оплатить картой.
Обратите внимание, что первоначальная сумма заказа может, а, скорее всего, будет отличаться от суммы первоначального заказа, потому что, во-первых, в заказ добавляют пакет(ы), в который пакуют покупку, а, во-вторых, некоторых позиций может не быть в наличии. Соответственно, оплата идет по фактически собранному заказу. Позиции, которые убрали или добавили можно увидеть в заказе в кабинете.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:23
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Добрый день всем форумчанам)
Вопрос - есть какой-то бонус за оформление Карты Нью Кард? Или рефссылка... или..))) Вобщем, какие-то плюшки? Спасибо заранее
Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:50
duvr100 нету
Кешбечные карты!
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