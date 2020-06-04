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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:27
chipmunk
могу написать в конце месяца списали 15 грн или не
Кешбечные карты!
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omb
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:53
Еще такой вопрос- карта эта дебетная? Т.е ее сначала пополнять наличкой надо и потом рассчитываться в инете? Или все же кредитная?
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duvr100
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:05
chipmunk написав:
То смс усі підключили, можна? Чи чекати липня?
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Тарифы официально выложили, можно верить.
Я проверить не смогу, т.к. давно активирован шаровый Стар+, который сейчас для НьюКарда подключить уже нельзя.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:07
duvr100 написав:
Еще такой вопрос- карта эта дебетная? Т.е ее сначала пополнять наличкой надо и потом рассчитываться в инете? Или все же кредитная?
дебетка, пополнять проще с карты на карту
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
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