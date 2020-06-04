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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 960961962963

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 967
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:27

chipmunk могу написать в конце месяца списали 15 грн или не :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1319
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:53

про виртуалку

Еще такой вопрос- карта эта дебетная? Т.е ее сначала пополнять наличкой надо и потом рассчитываться в инете? Или все же кредитная?
duvr100
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:05

  chipmunk написав:То смс усі підключили, можна? Чи чекати липня?
\
Тарифы официально выложили, можно верить.
Я проверить не смогу, т.к. давно активирован шаровый Стар+, который сейчас для НьюКарда подключить уже нельзя.
  • Бесплатная карта с кешбеком и +300грн. тут: lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
  • 100 грн. сразу и КЕШБЕК за оформление ПУДРА-карты: is.gd/viNvF9
  • Шара(Колесо сюрпризів) MC Bilshe: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:07

  duvr100 написав:Еще такой вопрос- карта эта дебетная? Т.е ее сначала пополнять наличкой надо и потом рассчитываться в инете? Или все же кредитная?
дебетка, пополнять проще с карты на карту
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1319
З нами з: 08.04.14
Подякував: 19 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:25

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Уточнил за апрельские акции "Кешбек за кожен день карантину!".
https://main.ochevygoda.com.ua/q4
https://main.ochevygoda.com.ua/q3/
https://main.ochevygoda.com.ua/q21/
https://main.ochevygoda.com.ua/q22/
https://main.ochevygoda.com.ua/q1
Всем кто ждет свои кровные 500 грн., не волнуйтесь, СМС еще не рассылались, будут в ближайшее время, когда сказать затрудняются.
Уточнить есть ли вы среди свинушек можно по тел. (044)333-30-10
  • Бесплатная карта с кешбеком и +300грн. тут: lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
  • 100 грн. сразу и КЕШБЕК за оформление ПУДРА-карты: is.gd/viNvF9
  • Шара(Колесо сюрпризів) MC Bilshe: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:34

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

пришла акция - сделай 30 оплат и получи 100 грн, ваучером после 28 числа
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ukrprom2014 написав:давно активирован шаровый Стар+

У Вас он где-то отображается как Star Inform+? В поддержке опять же можно уточнить, что подключено.
ИМХО, либо у Вас помимо New Card есть что-то еще, что позволяет подключить Star Inform+, либо у Вас такой же Star Inform, как и у всех с New Card.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:40

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Hack-Stock написав:пришла акция - сделай 30 оплат и получи 100 грн, ваучером после 28 числа

Мне интересно, по какому принципу они выбирают, кому 15 оплат, а кому 30. Мне лично 25. :)
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:44

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

В мене 25 оплат. До того робив всього 2шт під акцію парних кишмишів.
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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