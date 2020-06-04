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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:27
chipmunk могу написать в конце месяца списали 15 грн или не
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:53
про виртуалку
Еще такой вопрос- карта эта дебетная? Т.е ее сначала пополнять наличкой надо и потом рассчитываться в инете? Или все же кредитная?
Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:05
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Тарифы официально выложили, можно верить.
Я проверить не смогу, т.к. давно активирован шаровый Стар+, который сейчас для НьюКарда подключить уже нельзя.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:07
дебетка, пополнять проще с карты на карту
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:25
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Уточнил за апрельские акции "Кешбек за кожен день карантину!".
Всем кто ждет свои кровные 500 грн., не волнуйтесь, СМС еще не рассылались, будут в ближайшее время, когда сказать затрудняются.
Уточнить есть ли вы среди свинушек можно по тел. (044)333-30-10
Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:34
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
пришла акция - сделай 30 оплат и получи 100 грн, ваучером после 28 числа
Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:39
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
У Вас он где-то отображается как Star Inform+? В поддержке опять же можно уточнить, что подключено.
ИМХО, либо у Вас помимо New Card есть что-то еще, что позволяет подключить Star Inform+, либо у Вас такой же Star Inform, как и у всех с New Card.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:40
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Мне интересно, по какому принципу они выбирают, кому 15 оплат, а кому 30. Мне лично 25.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:44
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
В мене 25 оплат. До того робив всього 2шт під акцію парних кишмишів.
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:00
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
по 1 грн подойдет им? Не нашел в условиях ограничений по сумме
И входят ли эти 100 грн в лимит 500 грн?
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