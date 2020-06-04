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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:04
Hack-Stock написав:
по 1 грн подойдет им?
планируете платить в инете по 1?
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siem4020
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