УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:04
Hack-Stock написав:
по 1 грн подойдет им?
планируете платить в инете по 1?
siem4020
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:45
ingtrans написав: Hack-Stock написав:
пришла акция - сделай 30 оплат и получи 100 грн, ваучером после 28 числа
Мне интересно, по какому принципу они выбирают, кому 15 оплат, а кому 30. Мне лично 25.
мне 20
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velvet
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:07
chipmunk написав:
В мене 25 оплат. До того робив всього 2шт під акцію парних кишмишів.
У жены 20.
Парные были у меня в мае.
карта с Бесплатная и кешбеком +300грн. тут: Подробно отвечу всем! lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн. сразу и КЕШБЕК за оформление ПУДРА-карты: is.gd/viNvF9 Шара(Колесо сюрпризів) MC Bilshe: bit.ly/2z5ztNk 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
ukrprom2014
Повідомлень: 1649
З нами з: 09.03.14
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Подякували: 103 раз.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:10
ingtrans написав:
у Вас помимо New Card есть что-то еще
Есть АШАН, но там СМС само по себе, а НьюКард - само посебе.
В общем всем своим сегодня сказал подключать СМС.
Пишет что комиссии нет
карта с Бесплатная и кешбеком +300грн. тут: Подробно отвечу всем! lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн. сразу и КЕШБЕК за оформление ПУДРА-карты: is.gd/viNvF9 Шара(Колесо сюрпризів) MC Bilshe: bit.ly/2z5ztNk 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
ukrprom2014
Повідомлень: 1649
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 103 раз.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:12
Hack-Stock написав:
по 1 грн подойдет им? Не нашел в условиях ограничений по сумме
Подойдет и по 1коп.
И входят ли эти 100 грн в лимит 500 грн?
Тут мнения разделились.
карта с Бесплатная и кешбеком +300грн. тут: Подробно отвечу всем! lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн. сразу и КЕШБЕК за оформление ПУДРА-карты: is.gd/viNvF9 Шара(Колесо сюрпризів) MC Bilshe: bit.ly/2z5ztNk 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
ukrprom2014
Повідомлень: 1649
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 103 раз.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:19
ukrprom2014 написав:
В общем всем своим сегодня сказал подключать СМС.
Пишет что комиссии нет
Так отродясь писало, а комиссия была. Так что эта информация сама по себе не говорит о бесплатности Star Inform.
за оформление карты от monobank https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за регистрацию и оплату на Easypay https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн
ingtrans
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:30
ingtrans Да, потому и смайлик добавил. Но теперь то у нас тарифы есть со словом "безкоштовно"!
карта с Бесплатная и кешбеком +300грн. тут: Подробно отвечу всем! lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн. сразу и КЕШБЕК за оформление ПУДРА-карты: is.gd/viNvF9 Шара(Колесо сюрпризів) MC Bilshe: bit.ly/2z5ztNk 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
ukrprom2014
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:48
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omb
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:57
ingtrans написав: Hack-Stock написав:
пришла акция - сделай 30 оплат и получи 100 грн, ваучером после 28 числа
Мне интересно, по какому принципу они выбирают, кому 15 оплат, а кому 30. Мне лично 25.
Мені теж прийшло на 25, але з додатковим розіграшем, якщо зробити 30
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klug
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