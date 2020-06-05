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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 961962963964

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 967
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:04

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Hack-Stock написав:по 1 грн подойдет им?

планируете платить в инете по 1?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:45

  ingtrans написав:
  Hack-Stock написав:пришла акция - сделай 30 оплат и получи 100 грн, ваучером после 28 числа

Мне интересно, по какому принципу они выбирают, кому 15 оплат, а кому 30. Мне лично 25. :)

мне 20
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:07

  chipmunk написав:В мене 25 оплат. До того робив всього 2шт під акцію парних кишмишів.

У жены 20.
Парные были у меня в мае.
  • Бесплатная карта с кешбеком и +300грн. тут: lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
  • 100 грн. сразу и КЕШБЕК за оформление ПУДРА-карты: is.gd/viNvF9
  • Шара(Колесо сюрпризів) MC Bilshe: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:10

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ingtrans написав:у Вас помимо New Card есть что-то еще

Есть АШАН, но там СМС само по себе, а НьюКард - само посебе.
В общем всем своим сегодня сказал подключать СМС.
Пишет что комиссии нет :)
Зображення
  • Бесплатная карта с кешбеком и +300грн. тут: lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
  • 100 грн. сразу и КЕШБЕК за оформление ПУДРА-карты: is.gd/viNvF9
  • Шара(Колесо сюрпризів) MC Bilshe: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Hack-Stock написав:по 1 грн подойдет им? Не нашел в условиях ограничений по сумме

Подойдет и по 1коп.
И входят ли эти 100 грн в лимит 500 грн?

Тут мнения разделились.
  • Бесплатная карта с кешбеком и +300грн. тут: lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
  • 100 грн. сразу и КЕШБЕК за оформление ПУДРА-карты: is.gd/viNvF9
  • Шара(Колесо сюрпризів) MC Bilshe: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:19

  ukrprom2014 написав:В общем всем своим сегодня сказал подключать СМС.
Пишет что комиссии нет :)

Так отродясь писало, а комиссия была. Так что эта информация сама по себе не говорит о бесплатности Star Inform.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:30

ingtrans
Да, потому и смайлик добавил.
Но теперь то у нас тарифы есть со словом "безкоштовно"!
  • Бесплатная карта с кешбеком и +300грн. тут: lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
  • 100 грн. сразу и КЕШБЕК за оформление ПУДРА-карты: is.gd/viNvF9
  • Шара(Колесо сюрпризів) MC Bilshe: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:48

Мне ток пришло укрсибонлайн стабильность, плати каждый месяц и участвуй в розыгрыше :(
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:57

  ingtrans написав:
  Hack-Stock написав:пришла акция - сделай 30 оплат и получи 100 грн, ваучером после 28 числа

Мне интересно, по какому принципу они выбирают, кому 15 оплат, а кому 30. Мне лично 25. :)

Мені теж прийшло на 25, але з додатковим розіграшем, якщо зробити 30 :D
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