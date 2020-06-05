колеги, а куди вам риходять повідомлення ?
Star Inform відключив 31.05
з того часу ніяких акційних не було, тільки коди підтверджень на оплату і списання сум
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:38
колеги, а куди вам риходять повідомлення ?
Star Inform відключив 31.05
з того часу ніяких акційних не було, тільки коди підтверджень на оплату і списання сум
Додано: Суб 06 чер, 2020 00:12
stas_rst знаете как в одном фильме говорили "В бой идут одни старики". Рано Вам еще участие в акциях принимать. Сиб к Вам пока только приглядывается. Кстати стар информ уже можете включить - он стал бесплатным. Но даже если он останется у вас выключеным о приглашении к акции можете не переживать - они приходят в виде пушей и выключенность стар-информа никак на этот процесс не влияет. Более того приглашение принять участие в акции сохраняется в приложении в меню "сообщения" и его всегда можно посмотреть попозже.
Как-то так
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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