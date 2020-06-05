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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 962963964965

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 967
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:38

колеги, а куди вам риходять повідомлення ?
Star Inform відключив 31.05
з того часу ніяких акційних не було, тільки коди підтверджень на оплату і списання сум
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 00:12

stas_rst знаете как в одном фильме говорили "В бой идут одни старики". :wink: Рано Вам еще участие в акциях принимать. :twisted: Сиб к Вам пока только приглядывается. Кстати стар информ уже можете включить - он стал бесплатным. Но даже если он останется у вас выключеным о приглашении к акции можете не переживать - они приходят в виде пушей и выключенность стар-информа никак на этот процесс не влияет. Более того приглашение принять участие в акции сохраняется в приложении в меню "сообщения" и его всегда можно посмотреть попозже.
Как-то так :roll:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 00:40

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Flamingo написав:stas_rst знаете как в одном фильме говорили "В бой идут одни старики". :wink: Рано Вам еще участие в акциях принимать. :twisted: Сиб к Вам пока только приглядывается. Как-то так :roll:
:)
дякую :) згадав іншу цитату:
«стыдись, Белое перо, ты ещё не отпраздновал свою 16-ю весну» :)
Почекаємо ...
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 00:55

ukrprom2014
"Подойдет и по 1коп." - а нашли место, где платить по 1 коп, или хотя бы по 1 гр?
siem4020
 
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