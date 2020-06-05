колеги, а куди вам риходять повідомлення ?
Star Inform відключив 31.05
з того часу ніяких акційних не було, тільки коди підтверджень на оплату і списання сум
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:38
колеги, а куди вам риходять повідомлення ?
Star Inform відключив 31.05
з того часу ніяких акційних не було, тільки коди підтверджень на оплату і списання сум
Додано: Суб 06 чер, 2020 00:12
stas_rst знаете как в одном фильме говорили "В бой идут одни старики". Рано Вам еще участие в акциях принимать. Сиб к Вам пока только приглядывается. Кстати стар информ уже можете включить - он стал бесплатным. Но даже если он останется у вас выключеным о приглашении к акции можете не переживать - они приходят в виде пушей и выключенность стар-информа никак на этот процесс не влияет. Более того приглашение принять участие в акции сохраняется в приложении в меню "сообщения" и его всегда можно посмотреть попозже.
Как-то так
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Додано: Суб 06 чер, 2020 00:40
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
:)
дякую згадав іншу цитату:
«стыдись, Белое перо, ты ещё не отпраздновал свою 16-ю весну»
Почекаємо ...
Додано: Суб 06 чер, 2020 00:55
ukrprom2014
"Подойдет и по 1коп." - а нашли место, где платить по 1 коп, или хотя бы по 1 гр?
Додано: Суб 06 чер, 2020 06:14
Monobank
никому не верю
Додано: Суб 06 чер, 2020 06:22
А без пакетов можно? Их и так целый ящик накопился. И есть ли ограничение на макс количество товаров?
С датами всё ок? Просрочку и некондицию не подсовывают?
Додано: Суб 06 чер, 2020 07:42
Если я правильно понимаю о каких 3000 Вы пишете, то они к этим 100 грн никакого отношения не имеют. Это максимальный кешбэк, который можно получить, если выиграть кешбэк 30% за 30 операцией,но это не значит. То есть максимальная сумма, которая окешбэчивается, те же 10000,чтл и всегда, но выигравший получит не 500 грн, а 3000 грн, если потратит 10000 на операции, подпадающме под условия кешбэка.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Суб 06 чер, 2020 08:23
Додано: Суб 06 чер, 2020 08:27
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Так про него и говорим. Правда, по 1 не получится, есть какое-то ограничение, но копеек по 20 получится.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Суб 06 чер, 2020 08:33
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
В условиях есть такое:
Два раза паковали в 2 пакета (но в один и не влезло бы) и один раз в один пакет. Указать не паковать негде, так что вариант без пакетов по умолчанию не получится, разве что с администратором как-то отдельно договариваться.
Просрочки не попадалось, а овощи/фрукты и т.п. продукты я не заказывал, сам предпочитаю выбирать. Да и в принципе непонятно как заказывать развесной товар, если нужно не целое количество килограмм, поскольку указать желаемый вес негде.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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