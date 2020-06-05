Додано: Суб 06 чер, 2020 00:12

знаете как в одном фильме говорили "В бой идут одни старики".Рано Вам еще участие в акциях принимать.Сиб к Вам пока только приглядывается. Кстати стар информ уже можете включить - он стал бесплатным. Но даже если он останется у вас выключеным о приглашении к акции можете не переживать - они приходят в виде пушей и выключенность стар-информа никак на этот процесс не влияет. Более того приглашение принять участие в акции сохраняется в приложении в меню "сообщения" и его всегда можно посмотреть попозже.Как-то так