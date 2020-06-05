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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 962963964965

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 967
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:38

колеги, а куди вам риходять повідомлення ?
Star Inform відключив 31.05
з того часу ніяких акційних не було, тільки коди підтверджень на оплату і списання сум
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 00:12

stas_rst знаете как в одном фильме говорили "В бой идут одни старики". :wink: Рано Вам еще участие в акциях принимать. :twisted: Сиб к Вам пока только приглядывается. Кстати стар информ уже можете включить - он стал бесплатным. Но даже если он останется у вас выключеным о приглашении к акции можете не переживать - они приходят в виде пушей и выключенность стар-информа никак на этот процесс не влияет. Более того приглашение принять участие в акции сохраняется в приложении в меню "сообщения" и его всегда можно посмотреть попозже.
Как-то так :roll:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 00:40

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Flamingo написав:stas_rst знаете как в одном фильме говорили "В бой идут одни старики". :wink: Рано Вам еще участие в акциях принимать. :twisted: Сиб к Вам пока только приглядывается. Как-то так :roll:
:)
дякую :) згадав іншу цитату:
«стыдись, Белое перо, ты ещё не отпраздновал свою 16-ю весну» :)
Почекаємо ...
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 00:55

ukrprom2014
"Подойдет и по 1коп." - а нашли место, где платить по 1 коп, или хотя бы по 1 гр?
siem4020
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 06:14

  siem4020 написав:ukrprom2014
"Подойдет и по 1коп." - а нашли место, где платить по 1 коп, или хотя бы по 1 гр?

Monobank
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 06:22

  ingtrans написав:
  V2 написав:А як працює цей "батут" - замовляєте та оплачуєте на сайті заказ., а як відбувається видача?

Выбираете магазин, где будете забирать заказ, или выбираете доставку (но доставку я не тестил). Делаете заказ на сайте и выбираете оплату картой. После того, как заказ будет собран, приходит ссылка на оплату, перейдя по которой можно оплатить картой.
Обратите внимание, что первоначальная сумма заказа может, а, скорее всего, будет отличаться от суммы первоначального заказа, потому что, во-первых, в заказ добавляют пакет(ы), в который пакуют покупку, а, во-вторых, некоторых позиций может не быть в наличии. Соответственно, оплата идет по фактически собранному заказу. Позиции, которые убрали или добавили можно увидеть в заказе в кабинете.


А без пакетов можно? Их и так целый ящик накопился. И есть ли ограничение на макс количество товаров? :D

С датами всё ок? Просрочку и некондицию не подсовывают?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 07:42

  clientage написав:30... и на макс сумму 3000, т.е 100 грн типа оптимум. Граються з нами як з дітьми :)

Если я правильно понимаю о каких 3000 Вы пишете, то они к этим 100 грн никакого отношения не имеют. Это максимальный кешбэк, который можно получить, если выиграть кешбэк 30% за 30 операцией,но это не значит. То есть максимальная сумма, которая окешбэчивается, те же 10000,чтл и всегда, но выигравший получит не 500 грн, а 3000 грн, если потратит 10000 на операции, подпадающме под условия кешбэка.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 08:23

  sens написав:
  siem4020 написав:ukrprom2014
"Подойдет и по 1коп." - а нашли место, где платить по 1 коп, или хотя бы по 1 гр?

Monobank


а ничего, что мы говорим про оплату картой укрсиба???
siem4020
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 08:27

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  siem4020 написав:а ничего, что мы говорим про оплату картой укрсиба???

Так про него и говорим. Правда, по 1 не получится, есть какое-то ограничение, но копеек по 20 получится.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 08:33

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Амвросий написав:А без пакетов можно? Их и так целый ящик накопился. И есть ли ограничение на макс количество товаров?

С датами всё ок? Просрочку и некондицию не подсовывают?


В условиях есть такое:
Мінімальна сума замовлення - 50 грн.

Замовлення заздалегідь буде розподілене на два “пакети АТБ” за принципом наповнення товарами: сухий та холодний, які будуть додані до загальної вартості покупки.

Два раза паковали в 2 пакета (но в один и не влезло бы) и один раз в один пакет. Указать не паковать негде, так что вариант без пакетов по умолчанию не получится, разве что с администратором как-то отдельно договариваться.
Просрочки не попадалось, а овощи/фрукты и т.п. продукты я не заказывал, сам предпочитаю выбирать. Да и в принципе непонятно как заказывать развесной товар, если нужно не целое количество килограмм, поскольку указать желаемый вес негде.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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