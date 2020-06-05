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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 963964965966

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 967
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 11:19

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ukrprom2014 написав:
  ingtrans написав:у Вас помимо New Card есть что-то еще

Есть АШАН, но там СМС само по себе, а НьюКард - само посебе.
В общем всем своим сегодня сказал подключать СМС.
Пишет что комиссии нет :)
Зображення
У меня сразу писал, что комиссии нет, в конце мая оформлял
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 11:44

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Faceless написав:У меня сразу писал, что комиссии нет, в конце мая оформлял

Я в феврале оформлял и тоже так писало и в марте кто-то здесь скрин из приложения выкладывал с комиссией 0, хотя она была. Просто в приложении, похоже, по-другому и не писало, поэтому ему верить нельзя было. Но сейчас 0 уже в тарифак, так что верить, я думаю, можно :)
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 11:48

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Мне укрсиб оформлять ньюкарту как-то желанием не горит, думаю заслать гонца.

Какие подводные камни? От чего отказываться? Страховки, смски?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 11:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  dr_morgenstern написав:Какие подводные камни? От чего отказываться? Страховки, смски?

Вроде нет подводных камней, как и страховок и (теперь) платы за СМС-информирование. Ну разве что нужно помнить, что для получения кешбэка оплату нажуно делать через сторонние сервисы.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:33

  stas_rst написав:
Flamingo написав:stas_rst знаете как в одном фильме говорили "В бой идут одни старики". :wink: Рано Вам еще участие в акциях принимать. :twisted: Сиб к Вам пока только приглядывается. Как-то так :roll:
:)
дякую :) згадав іншу цитату:
«стыдись, Белое перо, ты ещё не отпраздновал свою 16-ю весну» :)
Почекаємо ...

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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:38

А мне еще в вайбер пришло:"Отримайте 50 гривень за першу фінансову транзакцію в UKRSIB online!"
:wink:
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:38

  dr_morgenstern написав:Мне укрсиб оформлять ньюкарту как-то желанием не горит, думаю заслать гонца.
Если 500 грн в месяц не надо... то не стоит :)
Кешбечные карты!
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  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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