У меня сразу писал, что комиссии нет, в конце мая оформлял
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Додано: Суб 06 чер, 2020 11:19
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Суб 06 чер, 2020 11:44
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Я в феврале оформлял и тоже так писало и в марте кто-то здесь скрин из приложения выкладывал с комиссией 0, хотя она была. Просто в приложении, похоже, по-другому и не писало, поэтому ему верить нельзя было. Но сейчас 0 уже в тарифак, так что верить, я думаю, можно
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Додано: Суб 06 чер, 2020 11:48
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Мне укрсиб оформлять ньюкарту как-то желанием не горит, думаю заслать гонца.
Какие подводные камни? От чего отказываться? Страховки, смски?
Додано: Суб 06 чер, 2020 11:51
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Вроде нет подводных камней, как и страховок и (теперь) платы за СМС-информирование. Ну разве что нужно помнить, что для получения кешбэка оплату нажуно делать через сторонние сервисы.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Суб 06 чер, 2020 12:33
Додано: Суб 06 чер, 2020 12:38
А мне еще в вайбер пришло:"Отримайте 50 гривень за першу фінансову транзакцію в UKRSIB online!"
Додано: Суб 06 чер, 2020 12:38
Если 500 грн в месяц не надо... то не стоит
Кешбечные карты!
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