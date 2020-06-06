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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 964965966967

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 967
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 17:03

Колєги, шось у вас тут неприбрано. Та ще й на цитати розібрали. Повитирайте краще після себе.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 17:10

  sens написав:Дело Коваля живет...
так а че, какие акции такие и платежи :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 20:08

  ukrprom2014 написав:
И входят ли эти 100 грн в лимит 500 грн?

Тут мнения разделились.


меня почемуто в аккции с гарантированным призом давно не приглашают - только на лотереи...

а так тут дают и положенные 500 и плюс то что зарабатывается по всяким акциям
(т.е. в ИБ будет показыввать например кэшбэк за июнь - 600 грн.)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 00:06

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Щось Укрсиб геть з ячейками налажав, срамота
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 07:37

Пасиба товарисчу сибу за бесплатные смс ! )))

Але розслаблятися не варто, бо у зв'язку з тим, що більшість і так відключало смсінформ( тобто гроші за це банку не капали) то можливо це такий хитрий план, щоб наприклад через пів року підстригти деяких роззяв, які не помітять, як смс інформ стало платним знову. Як це наприклад колись було з пакетами альфи. Тож, шановні, постійно слідкуймо за змінами тарифів ! )
1finanсier
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  #<1 ... 964965966967
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