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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 чер, 2020 17:03
Колєги, шось у вас тут неприбрано. Та ще й на цитати розібрали. Повитирайте краще після себе.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Суб 06 чер, 2020 17:10
Кешбечные карты!
Додано: Суб 06 чер, 2020 20:08
меня почемуто в аккции с гарантированным призом давно не приглашают - только на лотереи...
а так тут дают и положенные 500 и плюс то что зарабатывается по всяким акциям
(т.е. в ИБ будет показыввать например кэшбэк за июнь - 600 грн.)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Нед 07 чер, 2020 00:06
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Щось Укрсиб геть з ячейками налажав, срамота
Додано: Нед 07 чер, 2020 07:37
Пасиба товарисчу сибу за бесплатные смс ! )))
Але розслаблятися не варто, бо у зв'язку з тим, що більшість і так відключало смсінформ( тобто гроші за це банку не капали) то можливо це такий хитрий план, щоб наприклад через пів року підстригти деяких роззяв, які не помітять, як смс інформ стало платним знову. Як це наприклад колись було з пакетами альфи. Тож, шановні, постійно слідкуймо за змінами тарифів ! )
Додано: Нед 07 чер, 2020 11:21
Смс информ бесплатное, срок действия бесплатности горячая линия сказала "бессрочно", подключила звонком на 729
[b]http://lx4.me/c/BruGAiHB[/b]
100 кредитКОКО + 100 за первую оплату от 100. 2й переход по ссылке 50 дебетКОКО.Кешбек март кредит/собств 20/10% цветы; 7/4% обувь одежда; 5/3% техника. Лимит кешбека 1000+300. На остаток своих 15%\12%
Додано: Нед 07 чер, 2020 11:36
15, 25 и 30 платежей и 100 грн кешбек у тебя на карте.
У меня 15 операций, но в условии четко написано: "обов"язковою умовою для отримання кешбеку є викристання інтерент-банкінгу протягом періоду акції". Я не понял как платить. Эти платежи нужно делать в интернет-банкинге? Или на сторонних сервисах, но пользоваться интернет-банкингом во время проведения акции?
Додано: Нед 07 чер, 2020 11:45
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Ось так: "на сторонних сервисах, но пользоваться интернет-банкингом во время проведения акции"
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Нед 07 чер, 2020 12:51
Нужно хотя бы 1 раз использовать ИБ...
ПС. Сенкс Hack-Stock за замечание
Востаннє редагувалось clientage в Нед 07 чер, 2020 14:22, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 07 чер, 2020 13:40
операции через ИБ не входят в эти платежи, почитайте условия.
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