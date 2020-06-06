Hack-Stock написав: clientage написав: anikola13 написав:
15, 25 и 30 платежей и 100 грн кешбек у тебя на карте.
У меня 15 операций, но в условии четко написано: "обов"язковою умовою для отримання кешбеку є викристання інтерент-банкінгу протягом періоду акції". Я не понял как платить. Эти платежи нужно делать в интернет-банкинге? Или на сторонних сервисах, но пользоваться интернет-банкингом во время проведения акции?
Нужно пользоваться ИБ
Там шикаарный набор операций под Акцию-100грн
см. viewtopic.php?p=4981845#p4981845
операции через ИБ не входят в эти платежи, почитайте условия.
Я читал, дооолго читал, шевеля губами
Вы про КБ-100грн за пользование ИБ или про КБ-500грн за инет-покупки?
Для виконання умов акції Вам необхідно бути
зареєстрованим в UKRSIB online та протягом періоду акції з 01 по 30 червня
зробити будь-яку фінансову транзакцію
за допомогою інтернет-банкінгу UKRSIB online, на будь-яку суму.
Перелік фінансових послуг в UKRSIB online...
Т.е. вы намекаете, шо достаточно сделать хотя бы ОДНУ операцию в ИБ, а потом обязательно 15 покупок картой НЕ через ИБ?
4.1.1. протягом періоду Акції (п. 2.2. даних Правил) здійснити за допомогою Карток будь-яку кількість транзакцій, але не менше ніж 30 (тридцять). Враховуються лише транзакції у національній валюті на території України та будь-яких інших країн за товари та/або послуги у торгово-сервісних підприємствах та/або в мережі Інтернет (далі – «Транзакція»).
Hack-Stock, полностью с вами согласен. Только операции покупок картой участвуют в АХции «КЕШБЕК ДО ДНЯ НАРОДЖЕННЯ УКРСИББАНК!» и хотя бы одна операция в ИБ, например пополняшка карты.
Дякую за настойчивость
... делайте хоть что-нибудь!