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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 965966967968

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 967
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 13:58

Hack-Stock так там есть переводы денег и прочее, за которые кб и не надо
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 14:03

  Hack-Stock написав:
  clientage написав:
  anikola13 написав:15, 25 и 30 платежей и 100 грн кешбек у тебя на карте.
У меня 15 операций, но в условии четко написано: "обов"язковою умовою для отримання кешбеку є викристання інтерент-банкінгу протягом періоду акції". Я не понял как платить. Эти платежи нужно делать в интернет-банкинге? Или на сторонних сервисах, но пользоваться интернет-банкингом во время проведения акции?

Нужно пользоваться ИБ
Там шикаарный набор операций под Акцию-100грн
см. viewtopic.php?p=4981845#p4981845

операции через ИБ не входят в эти платежи, почитайте условия.

Я читал, дооолго читал, шевеля губами :)
Вы про КБ-100грн за пользование ИБ или про КБ-500грн за инет-покупки? :wink:
Для виконання умов акції Вам необхідно бути
зареєстрованим в UKRSIB online та протягом періоду акції з 01 по 30 червня
зробити будь-яку фінансову транзакцію
за допомогою інтернет-банкінгу UKRSIB online, на будь-яку суму.
Перелік фінансових послуг в UKRSIB online...

Т.е. вы намекаете, шо достаточно сделать хотя бы ОДНУ операцию в ИБ, а потом обязательно 15 покупок картой НЕ через ИБ?
4.1.1. протягом періоду Акції (п. 2.2. даних Правил) здійснити за допомогою Карток будь-яку кількість транзакцій, але не менше ніж 30 (тридцять). Враховуються лише транзакції у національній валюті на території України та будь-яких інших країн за товари та/або послуги у торгово-сервісних підприємствах та/або в мережі Інтернет (далі – «Транзакція»).

Hack-Stock, полностью с вами согласен. Только операции покупок картой участвуют в АХции «КЕШБЕК ДО ДНЯ НАРОДЖЕННЯ УКРСИББАНК!» и хотя бы одна операция в ИБ, например пополняшка карты.
Дякую за настойчивость :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 16:42

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ingtrans написав:копеек по 20 получится.


а где это можно сделать?
siem4020
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 16:59

  ukrprom2014 написав:
  siem4020 написав:ukrprom2014
"Подойдет и по 1коп." - а нашли место, где платить по 1 коп, или хотя бы по 1 гр?

Зображення


адрес сего чудного места подскажите?
siem4020
 
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  #<1 ... 965966967968
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