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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 чер, 2020 13:58
Hack-Stock так там есть переводы денег и прочее, за которые кб и не надо
Кешбечные карты!
Додано: Нед 07 чер, 2020 14:03
Я читал, дооолго читал, шевеля губами
Вы про КБ-100грн за пользование ИБ или про КБ-500грн за инет-покупки?
Т.е. вы намекаете, шо достаточно сделать хотя бы ОДНУ операцию в ИБ, а потом обязательно 15 покупок картой НЕ через ИБ?
Hack-Stock, полностью с вами согласен. Только операции покупок картой участвуют в АХции «КЕШБЕК ДО ДНЯ НАРОДЖЕННЯ УКРСИББАНК!» и хотя бы одна операция в ИБ, например пополняшка карты.
Дякую за настойчивость
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 07 чер, 2020 16:42
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Нед 07 чер, 2020 16:59
Додано: Нед 07 чер, 2020 20:48
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
сюр какой-то!
Uplata для платежа принимает все карты, что у меня есть, кроме Укрсиба-(
Никто не сталкивался?
Додано: Пон 08 чер, 2020 11:04
Вот КБО дает при оплате с сайта:
АХА, КАСКО МСС6300
Жираф, ОСАГО МСС7277
Но не все банки дают КБ за 6ххх
... делайте хоть что-нибудь!
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